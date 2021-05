Fundesporte divulga resultado preliminar do Bolsa Atleta

O resultado por pontuação preliminar para o programa Bolsa Atleta foi divulgado nesta quarta-feira (12) em Diário Oficial. A lista está disponível para os interessados. No entanto, a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) destacou que este não é o resultado final.

Os candidatos interessados em entrar com recurso referente a sua pontuação têm o prazo de até quarta-feira (29), às 23h59. O pedido de recursos deve ser feito por e-mail, para o endereço [email protected], com envio de documentação em formato PDF.

Após a fase de pontuação, serão realizadas entrevistas com os candidatos melhor classificados no ranking por pontos. Os mais qualificados, conforme critérios normativos do Cogeb/Fundesporte, serão os beneficiados.

No total, foram realizadas 684 inscrições no programa de auxílio financeiro do governo do Estado, que objetiva garantir condições aos atletas de alto rendimento, para que se dediquem ao treinamento desportivo, além de valorizar o profissional responsável pela formação e desenvolvimento de atletas.

As categorias de bolsa são Estudantil (100 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (50 de R$ 950), Nacional Paralímpico (20 de R$ 950), Máster (10 de R$ 950), Pódio Complementar (10 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (10 de R$ 1.200), Internacional (10 de R$ 1.200), Olímpico e Paralímpico (10 de R$ 1.400), Técnico I (15 de R$ 1.000) e Técnico II (15 de R$ 1.500). (Com assessoria)